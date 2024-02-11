İran ve Rojhilat'ta 33 tutuklu idam cezasıyla karşı karşıya

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İran İnsan Hakları Örgütü, Doğu Kürdistan (Rojhilat), yaklaşık 33 mahkumun siyasi faaliyet suçlaması kapsamında idam cezasıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Örgüt, Rojhilat’taki İran hapishanelerinde bulunan insan hakları durumuna ilişkin son raporunu yayımlayarak, aralarında Rojhilatlı Kürtlerin de bulunduğu tutukluların isimlerini de açıkladı.

Raporda, 33 mahkumun tamamının, yabancı ülkeler adına casusluk yapmak ve İran Hükümeti ile yetkililerine karşı çıkmak suçlamasıyla İran mahkemeleri tarafından idam cezasına çarptırıldığı belirtildi.

İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesinin nihai kararını vermesi nedeniyle, Abbas Dris, Reza Rasai ve Mucahid Kukur'un idam cezalarının yakında uygulanabilir.