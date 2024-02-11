Diyarbakır'da silahlı kavga: Biri kulüp başkanı 3 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si yoldan geçen olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde Silvan ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konağı önünde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Tabancaların kullanıldığı kavgada taraflardan M.F.B. (51) ile o sırada yoldan geçen Silvan Spor Kulübü Başkanı Aslan Umut Bakır ve M.M.B.(70) yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatan polis, 6 boş kovan tespit edilirken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.