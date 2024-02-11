Politika

Aydın Maruf: Mahkeme, kotaya kullanarak parlamento seçimleri ertelemek istiyor

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Bileşen İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf
Bileşen İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf
kürdistan Federal Mahkeme kota Kürdistan Bölgesi Aydın Maruf

HABER MERKEZİ

Bileşen İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Federal Mahkemenin bugün kotaya ilişkin şikayeti karara bağlamayarak Kürdistan Parlamentosu seçimlerini ertelemek istediğini söyledi.

Bakan Aydın Maruf, Kurdistan24’e konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aydın Maruf, bu konunun siyasi bir meseleye dönüştürüldüğünü, siyasi partiler arasında sorunlar yaşandığını, özellikle kota meselesini kendi siyasi çıkarları için kullandıklarını kaydetti.

Normalde şikayetler bir veya iki hafta içinde karara bağlanırken, 10 aydan fazla bir süredir seçim kanunuyla ilgili bu şikayetin 10 kez ertelendiğini hatırlatan Bakan Aydın Maruf, “Ertelemenin şikayette bulunan tarafların Federal Mahkeme ile anlaşmasına bağlı. Kotayı seçimleri ertelemek için kullanıyorlar. Sebep siyasi ve parlamento seçimlerini daha da ertelemek istiyorlar. Federal Mahkemenin bu kararı doğru değil. Ertelemeyi siyasi çıkar için kullanıyorlar.” dedi.

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