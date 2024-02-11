PWK’li yöneticiden DEM Parti’ye açık mektup

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Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Kürt Dil Platformuna yolladığı mektupta Kürt Dil Platformunu, DEM Parti Dil Komisyonu Eş Sözcüsü sayın Cemile Turhallı’nın Kürtçe seçmeli derse "temkinli yaklaştıkları"nı dile getiren açıklamasına dair kamuoyuna izahatta bulunmaya çağırdı.

PWK Genel Başkan Yardımcısı Vahit Aba, mektubunda, DEM Parti Dil Komisyonu Eş Sözcüsü sayın Cemile Turhallı’nın, Amida Amed haber sitesine verdiği demeçte, Kürtçe (Kurmanci, Kırdki-Zazaki) seçmeli derse “’Öncelikle biz mesafeli yaklaşmıyoruz, temkinli yaklaşıyoruz. Çünkü ciddi bir belirsizlik var. Kürtçenin ismi dahi geçmiyor bu yönetmelikte. Biz bu belirsizlik karşısında niye kitlemizin enerjisini harcayalım. Bu da haklı olarak halkımız tarafından ciddi bir eleştirinin konusu olacaktır. Somut, samimi bir adım olsa bizim mücadelemiz sonucunda bunu bir aşamaya taşımak isteriz. Ama bir belirsizlik var. Muhatap alma hali dahi yok.” dile getirdiğini anımsatarak “Dem Parti Kürt Dil Platformu üyesi bir partidir.” ifadesini kullandı.

Kürt Dil Platformunun, amasız, fakatsız bir şekilde, Kürt ailelerin çocukları için Kürtçe (Kurmanci, Kırdki-Zazaki) seçmeli dersi tercih etmeleri çağrısında bulunduğunu hatırlatan, Vahit Aba mektubunda, “Şimdi DEM Parti Dil Komisyonu Eş Sözcüsü sayın Cemile Turhallı’ya sormak istiyorum: ‘’Siz neden Kürtçe seçmeli derse temkinli yaklaşıyorsunuz? 100 yıldır Türkiye Devleti’nce yok sayılan, asimilasyonla yok edilmek istenen bir dil olan Kürtçeyi öğretecek herhangi bir adıma temkinli yaklaşmanızın, insani, vicdani, Kürdi, bir izahatı var mıdır acaba? Bu ‘temkinli yaklaşımınızın’, aslında Türkiye Devleti’nin 100 yıllık inkar, asimilasyon siyasetine hizmet edeceğini göremiyor musunuz?” sözlerine yer verdi.

Kürt Dil Platformu, PWK, çok sayıda Kürt partisi, sivil kurumunun da Kürtçe ana dille eğitim hakkını, Kürtçe’nin Türkçeyle birlikte resmi dil olmasını savunduğunu ve Kürtçe (Kurmanci, Kırdki-Zazaki) seçmeli ders için de "yetmez, ama evet" diyerek çağrıda bulunduklarını kaydeden Vahit Aba, “Doğru olan da budur. 2012 yılında Türkiye Devleti’nce Kürtçe seçmeli ders uygulaması başlatıldığında, DEM Parti’nin önceli olan HDP, bu uygulamayı boykot etmiş ve bu tutumuyla Kürt çocuklarının Kürtçeyi öğrenme imkanlarına büyük bir zarar vermişti. Ama, HDP son bir kaç yılda bu tutumundan vazgeçmiş ve Kürtçe seçmeli ders uygulamasını desteklemişti. Bu da olumlu bir adımdı. Şimdi görülüyor ki, HDP’nin yeni ismi olan DEM Parti Dil Komisyonu Eş Sözcüsü Sayın Cemile Turhallı, Kürtçe seçmeli derse ‘’temkinli yaklaştıklarını’’söylüyor. Bu açıklama ne yazık ki, ‘’DEM Parti tekrar fabrika ayarlarına mı geri dönüyor’’ sorusunu akla getiriyor.” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları sayın Tuncer Bakırhan ve sayın Tülay Hatimoğulları’nı, Kürt Dil Platformunda Kürtçe seçmeli derse çağrı için atmış oldukları imzaya sahip çıkmaya ve DEM Parti Dil Komisyonu Eş Sözcüsü Sayın Cemile Turhallı’nın Kürtçe seçmeli derse ‘’temkinli yaklaştıkları’’nı dile getiren açıklamasına dair kamuoyuna bir izahatta bulunmaya çağıran PWK Genel Başkan Yardımcısı Aba, “DEM Parti, Kürt Dil Platformu’nun bir üyesidir ve Kürtçe seçmeli derse çağrı için imza atmıştır. Bu nedenle, Kürt Dil Platformunu da, DEM Parti Dil Komisyonu Eş Sözcüsü sayın Cemile Turhallı’nın Kürtçe seçmeli derse ‘’temkinli yaklaştıkları’’nı dile getiren açıklamasına dair kamuoyuna bir izahatta bulunmaya çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.