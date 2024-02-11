Başbakan Barzani, Dubai’de BAE Devlet Bakanı Al-Marar tarafından karşılandı

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Dünya Hükümet Zirvesi'ne (WGS24) katılmak için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), Devlet Bakanı Khalifa Shaheen Al-Marar tarafından karşılandı.

BAE Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği'nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum’un özel daveti üzerine 12-14 Şubat tarihleri arasında Dubai’de düzenlenecek Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılacak.

Başbakan Barzani’nin zirvede çok sayıda devlet başkanı, başbakanı ve üst düzey yetkilinin huzurunda bir konuşma yapması bekleniyor.