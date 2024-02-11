Politika

Başbakan Barzani, Dubai’de BAE Devlet Bakanı Al-Marar tarafından karşılandı

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Başbakan Barzani, Dubai’de BAE Devlet Bakanı Al-Marar tarafından karşılandı
Başbakan Barzani, Dubai’de BAE Devlet Bakanı Al-Marar tarafından karşılandı
kürdistan Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzani

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Dünya Hükümet Zirvesi'ne (WGS24) katılmak için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), Devlet Bakanı Khalifa Shaheen Al-Marar tarafından karşılandı.

BAE Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği'nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum’un özel daveti üzerine 12-14 Şubat tarihleri arasında Dubai’de düzenlenecek Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılacak.

Başbakan Barzani’nin zirvede çok sayıda devlet başkanı, başbakanı ve üst düzey yetkilinin huzurunda bir konuşma yapması bekleniyor.

Başbakan Barzani, Dubai’de BAE Devlet Bakanı Al-Marar tarafından karşılandı
Başbakan Barzani, Dubai’de BAE Devlet Bakanı Al-Marar tarafından karşılandı
Başbakan Barzani, Dubai’de BAE Devlet Bakanı Al-Marar tarafından karşılandı
Başbakan Barzani, Dubai’de BAE Devlet Bakanı Al-Marar tarafından karşılandı
Başbakan Barzani, Dubai’de BAE Devlet Bakanı Al-Marar tarafından karşılandı
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