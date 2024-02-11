Kültür-Sanat

Kürtçe tiyatro oyunu, Seqiz Uluslararası Tiyatro Festivalinde sahnelenecek

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kürdistan Seqiz Uluslararası Tiyatro Festivali Tiyatro

HABER MERKEZİ

Stec Tiyatro Grubu, 18 Şubat’ta Rojhilat’ta (Doğu Kürdistan) düzenlenecek Seqiz Uluslararası Tiyatro Festivaline "Giysisiz İnsan Gördüm, İnsansız Giyisi Gördüm" adlı oyunuyla katılacak.

Oyunun yönetmeni Goran Adnan, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, “Oyunu daha önce Kerkük ve Süleymaniye'de de sahneledik. Rojhilat’ın Seqiz kentinde düzenlenecek Uluslararası Tiyatro Festivalinde memnuniyetle sahneleyeceğimiz oyunla ödül kaznmayı hedefliyoruz. Nispeten komedi niteliğinde bir müzikal olan bu oyun, sınıf konusunu anlatıyor. Çalışmalarımız her yaşın izleyebileceği nitelikte.” dedi.

Goran Adnan'ın yönettiği oyunun başrollerinde Hozan Şirzad, Dara İzzettin, Muhammed Sirwan, Muhammed Abdullah, Hawser İdris ve Emad Mehti yer alıyor.

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