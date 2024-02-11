25 devlet başkanı ve 120 hükümet heyeti katılımıyla Dünya Hükümet Zirvesi başlayacak

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Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi heyeti, 12-14 Şubat tarihleri ​​arasında Dubai'de “Hükümetlerin Vizyonu” başlığı altında düzenlenecek Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılacak.

Başbakan Mesrur Barzani’ye Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kemal Muslim, Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi, Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri ve çok sayıda danışman eşlik edecek.

Zirve kapsamında konuşma yapmaları planlanan en önemli isimler arasında, Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, eski İnfiltere Başbakanı Tony Blair, Dünya Hükümet Zirvesi Başkanı Muhammad Gargawi, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto ve Türkiye Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer alacak.

Dünya Hükümet Zirvesi’nin yarın üst düzey yetkililer, uzmanlar ve çok sayıda uluslararası kuruluşun katılımıyla resmi olarak başlaması planlanıyor.

Zirvenin kapsamında, BAE Maliye Bakanlığı tarafından Arap Para Fonu ve Uluslararası Para Fonu ile koordineli olarak 8’inci Arap Finans Forumu düzenlenecek.

Zirvenin bir diğer bölümünda enerji sektörü ve sosyal güvenlik ağlarındaki reformları görüşmesi planlanıyor.

Zirvenin üçüncü oturumu "Kamu sermayesinde nasıl değer yaratılır" başlığı altında başlayacak ve hükümetlerin sermayeleri aracılığıyla kamu sektörü nasıl canlandırılabileceği ele alınacak.

Ayrıca toplantı kapsamında Arap ülkelerinden 15 genç bakanın, gençlik kurumu, sivil toplum ve insani gelişme alanında deneyimi olan 100'den fazla gencin ve 30 konuşmacının katılımıyla düzenlenecek oturumda Arap dünyası düzeyinde bir dizi gençlik girişimi, deneyimi ve araştırması gözden geçirilecek.

11 Şubat 2024 Pazar günü Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Barzani’nin hükümet yetkililerinden oluşan bir heyetle Dubai’ye gittiği belirtildi.

Mesrur Barzani’nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği'nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum’un özel daveti üzerine Dubai’de düzenlenecek Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılmak için ülkeye gittiği kaydedildi.

Yapay zeka ve onun getirdiği yeni ufukların tartışılacağı önemli bir platform olması beklenen Dünya Hükümet Zirvesi, 12-14 Şubat tarihleri arasında Dubai’de gerçekleştirilecek.

Başbakan Mesrur Barzani’nin zirveye katılacak liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Başbakan Mesrur Barzani, BAE'de düzenlenecek Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılımına ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yayımladığı mesajında, “Dünya Hükümet Zirvesi’ne katılmaktan mutluluk duyuyorum.” ifadesine yer verdi.