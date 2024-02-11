Hakkari 5. Kar Festivali sona erdi

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Hakkari'de yaklaşık 16 bin kişinin katıldığı 5. Kar Festivali, sona erdi.

Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi tarafından kentten 12 kilometre uzaklıktaki 2800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen 5. Kar Festivaline Hakkari ve farklı illerden yaklaşık 16 bin kişi katıldı.

Belediyenin araçlarla vatandaşları ücretsiz taşıdığı festivalde yamaç paraşütü ve meşaleli kayak gösterileri ile çeşitli etkinlikler yapıldı.

Vatandaşların halay çekip eğlendiği festivalde Pinhani grubu birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.