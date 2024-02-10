Politika

İsrail'den Refah'a saldırı: 100'den fazla ölü

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ortadoğu İsrail ordusu Filistin Kızılay

HABER MERKEZİ 

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırıları sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, yayınladığı haberinde, “İsrail’in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah’a saldırılarında 100’den fazla kişi öldü.” bilgisi yer aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ise İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüşmesinde, sivilleri korumaya yönelik "inandırıcı" bir plan yapılmadan Mısır'ın Refah kentine saldırı yapılmaması gerektiğini iletmişti.

Filistin Kızılay da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.

Saldırıda yaralanların kaldırıldığı Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını belirtti.

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