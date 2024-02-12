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ABD seçmeninin yüzde 86'sı, Biden'ı "çok yaşlı" buluyor

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dünya ABD seçim seçmen Donald Trump Joe Biden

HABER MERKEZİ 

ABC News/Ipsos tarafından yapılan ankette, katılımcıların yüzde 86'sı, 81 yaşındaki Başkan Joe Biden'ın ikinci dönem başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu söyledi.

9-10 Şubat'ta yapılan ankete göre aynı kitlenin yüzde 59'u, Biden'la eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da ikinci dönem başkanlık için çok yaşlı olduğunu dile getirdi.

Anket sorularını cevaplayanların yüzde 27'si ise yalnızca Biden'ı bir dört yıl daha başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu belirtirken, bağımsız seçmenlerde bu rakam Biden için yüzde 91'e, Trump için yüzde 71'e çıktı.

Aynı ankete göre ABD'li seçmenlerin çoğu (yüzde 44'e - 26) Trump'ın Biden'a göre ülke sınırlarını daha iyi koruyacağına inanıyor.

Giderek daha fazla Amerikalı, ekonomi, suçla mücadele ve enflasyon gibi konularda Biden'dan daha çok Trump'a güveniyor.

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