ABD Savunma Bakanı yeniden hastaneye kaldırıldı

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, "acil bir mesane sorununa işaret eden semptomlar nedeniyle" yeniden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Lloyd Austin'in sağlık durumu hakkında Pentagon Sözcüsü Pat Ryder’dan açıklama geldi.

"Acil bir mesane sorununa işaret eden semptomlar nedeniyle" Austin'in pazar günü yeniden hastaneye kaldırıldığını söyleyen Ryder, "Şu anda Bakan, ofisinin işlev ve görevlerini sürdürüyor. Gerekmesi durumunda Bakan Yardımcısı, Bakan'ın görev ve sorumluluklarını üstlenmeye hazırdır." dedi.

Pentagon Sözcüsü, Bakan Austin'in, "belirlenmiş ve belirlenmemiş görevlerini yerine getirmek için gerekli olan iletişim sistemlerini" kaldırıldığı hastaneye beraberinde taşıdığını kaydedildi.

Austin'in, "bilincini hiç kaybetmediğinin ve anestezi altına alınmadığının" altını çizen Ryder, durumunun iyiye gittiğini vurgulandı.

ABD Savunma Bakanlığından 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.