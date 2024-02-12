Mesrur ​​Barzani bugün Dünya Hükümet Zirvesi'nde önemli bir konuşma yapacak

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bugün başlayan 11. Dünya Hükümet Zirvesi’nde, kalkınma ve gelecek ekonomilere yönelik yeni bir vizyonu ele alan önemli bir konuşma yapacak.

​Başbakan Barzani’nin oturum aralarında Arap, bölgesel ve uluslararası yetkililer, düşünürler ve girişimcilerle çeşitli toplantılar yapmasının planlandığı Dünya Hükümet Zirvesi, 14 Kasım'a kadar devam edecek.

Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği'nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum’un özel daveti üzerine Dubai’ye ulaştı.

Dubai'de "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla bu yıl 11’incisi düzenlenecek 2024 Dünya Hükümet Zirvesi'ne, Başbakan Mesrur Barzani dahil yaklaşık 25 devlet ve hükümet liderinin yanı sıra çok sayıda bakan, devlet adamı, alanında uzman katılacak.

Zirvede ayrıca "etkin hükümetler için büyüme ve gelişim sürecini güçlendirme, yapay zeka ve gelecek sınırlar, kalkınma ve gelecekteki ekonomiler için yeni vizyon, eğitimin geleceği ve yarının toplumlarının beklentileri, sürdürülebilirlik ve yeni küresel dönüşümler, şehirleşme ve küresel sağlık öncelikleri" olmak üzere 6 ana temaya odaklanılacak.