Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır yolcusu

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Dünya Hükümet Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek.

Türkiye İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde BAE’ye, resmi ziyarette bulunacak.

“Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek” teması altında, Dubai’de düzenlenecek olan Dünya Hükümet Zirvesi’ne 13 Şubat’ta onur konuğu olarak iştirak edecek olan Erdoğan, zirvede bir konuşma gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Zirvenin ardından Erdoğan’ın, 14 Şubat 2024 tarihinde Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştirmesi ve Kahire’de yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ile üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'ne 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle video mesaj yoluyla katılmıştı.

Son olarak başbakanlık döneminde, Kasım 2012'de, Mısır'ı ziyaret eden Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'a gidecek.

Ankara-Kahire arasında ilişkiler, 2013'te Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbe ile devrilmesinin ardından kopma noktasına gelmişti.

8 yıl sonra, normalleşme sürecine girilirken, önce istihbarat, ardından bakanlık yetkilileri bir araya gelmişti.

Kasım 2022'de Erdoğan ile Sisi'nin Katar'daki Dünya Kupası'nda biraraya gelmesinin ardından süreç hızlandrılmış, geçitğimiz yıl karşılıklı büyükelçiler atanmıştı.