Politika

AK Parti Akçakale İlçe Başkanı Yıldık ve ilçe teşkilatı istifa etti

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türkiye AK Parti istifa

HABER MERKEZİ 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık ile AK Parti Akçakale İlçe Teşkilatının istifa ettiği bildirildi.

Urfa'da AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Kasım Gülpınar'ın istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nin büyükşehir belediye başkan adayı olmasının ardından partide başlayan istifalar sürüyor.

İbrahim Yıldık, yaptığı açıklamayla 10 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yıldık, "2014 yılından itibaren yürüttüğüm AK Parti Akçakale İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar benimle yol yürüyen dava arkadaşlarımıza, üyelerime ve hemşehrilerime şükranlarımı sunarım." ifadelerine yer verdi.

Yıldık ile beraber AK Parti Akçakale İlçe Teşkilatı da istifa etti. İstifalara gerekçe olarak ise AK Parti'nin Akçakale'de aday olarak Abdulhakim Ayhan ismini göstermesi öne sürüldü.

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