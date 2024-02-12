Politika

TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu

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kürdistan TİP Hatay Gökhan Zan

HABER MERKEZİ 

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski milli futbolcu Gökhan Zan olduğu bildirildi.

Zan’ın adaylığını İstanbul Milletvekili ve TİP Sözcüsü Sera Kadıgil açıkladı.

Sera Kadıgil, "Biz Hatay halkının sesini, çığlığını, isyanını duyduk. Hatay halkı ortak adayı olarak Gökhan Zan’ı seçtik." dedi.

TİP Sözcüsü Kadıgil’in açıklamasının ardından Gökhan Zan da açıklamalarda bulundu.

"Tüm Hayat halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim." diyen Gökhan Zan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Lütfü Savaş'a "Adaylıktan çekilin." çağrısı yaptı.

Gökhan Zan, özellikle 6 Şubat depremleri sonrası kentte öne çıkan figürlerden olmuştu. Eski milli futbolcu, 22 Mart 2023’de İYİ Parti’ye katılmış ve genel seçimlerde aday adayı olup seçilememişti. 27 Aralık 2023’te de partiden istifa etmişti.

Hatay, yüzde 8,56 ile TİP’in genel seçimlerde en yüksek oy aldığı şehir.

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