Kamal Muslim: Sanayi sektörünü geliştiren ülkelerin tecrübelerinden yararlanacağız

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Kürdistan Bölgesi Ticaret ve Sanayi Bakanı Kemal Muslim, 2024 Dünya Hükümet Zirvesi'nde sanayilerini geliştiren ülkelerin ve insanların deneyimlerinden yararlanmayı amaçladıklarını söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani’ye Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde eşlik eden heyette bulunan Kemal Muslim, Dubai’de Dünya Hükümet Zirvesi kapsamında Kurdistan24 muhabirine açıklamalarda bulundu.

Katılacakları panelin başlığının "Sanayinin Geleceği ile Hükümetin Yetenek ve Becerilerin Kullanımındaki Rolü" olduğunu belirten Bakan Muslim, şu ifadeleri kullandı:

“Farklı ülkelerden endüstriyel kalkınma alanında uzmanlık ve tecrübeye sahip birçok kişinin katılacağı panelde hem konuşma yapacağız hem de sanayiden yararlanan ülkelerin nasıl geliştiklerinden, karşılaştıkları engelleri nasıl ortadan kaldırdıklarından faydalanacağız.”

Zirvenin farklı ülkelerden insanlarla bağlantı kurmak için iyi bir fırsat olduğu değerlendirmesinde bulunan Muslim, “Dolayısıyla üç gün boyunca farklı ülkelerden birçok insanla buluşup fikir alışverişi yapacağız, böylece ilişkiler kurabilir ve bunları Kürdistan Bölgesi için kullanabiliriz.” diye konuştu.

Bakan Kemal Muslim, “Yabancı iş adamlarıyla özellikle de Körfez ülkeleri, İran, Türkiye ve Avrupa ile iyi ilişkilerimiz var.” açıklamasında bulundu.