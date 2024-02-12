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Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü'ne silahlı saldırı

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türkiye Adana Samet Güdük

HABER MERKEZİ 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Basında çıkan haberlere göre Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Adana Büyükşehir Belediyesinde kimliği belirsiz bir kişinin saat 12.30 sıralarında tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtığı belirtildi.

Vücuduna 3 kurşun isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanan Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

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