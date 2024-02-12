Mesrur Barzani: Kürt halkının kendi kaderini tayin etme gibi meşru bir talebi var

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Orta Doğu ve dünya başkanları ile liderlerinin katıldığı Dubai’deki 2024 Dünya Hükümet Zirvesi’nde önemli bir konuşma gerçekleştirdi.

Mesrur Barzani, konuşmasında dünya başkanları ve liderlerine verdiği mesajda, Kürt kalkının kendi kaderini tayin etme konusunda meşru bir talebi olduğunu söyledi.

Zirvenin, fikir alışverişinde bulunmak, yeni ufuklar keşfetmek ve yeteneğimizi test edip geliştirmek için bir fırsat olduğunu belirten Barzani, “Bugün sizlerle Irak Kürdistan Bölgesi Başbakanı olarak konuşuyorum. Bölge, son 20 yılda eski Irak'ın kalıntılarıyla yeniden bütünleşmeyi başardı. Ayrıca sizinle, sevgili bölgemizde karar vericilerin yanında yer almış, pek çok ortak zorluğun üstesinden gelmiş biri olarak konuşuyorum.” dedi.

Özellikle son birkaç herkesin gerilimlerin ve birçok krize karşı akıllı bir yönetime ihtiyacı olduğunu kaydeden Barzani, "Savaş, isyan, zorluklar ve ekonomik istikrarsızlık yapımızın bir parçası haline geldi. Bu zorlukların sonucunda sosyal ve ekonomik kalkınma düzeyinde karşılaştığımız maliyetleri inkar edemeyiz. Orta Doğu'daki karar vericilerle yaptığım görüşmelerde, geçmişimizin ortak acılarının üstesinden gelme arzusunun farkına vardım." ifadesini kullandı.

"Bölgemizin genelinde ilerleme arzusu ve iradesi var." diyen Başbakan Barzani, "Değişimin sadece gerekli değil kaçınılmaz olduğu da anlaşıldı. Milletler, hem bireysel hem de kolektif olarak, kendi kaderlerini tayin etme hakkını beklerler. Kendi kaderini tayin hakkı insan doğasının önemli bir motivasyonudur. Vatandaşların rahat yaşayabileceği bir ortam sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

İlerlemenin dört adımı olduğuna inandıklarını belirten Barzani, "Siyasi istikrar, güvenlik, ekonomik gelişme ve çevresel değişimle başa çıkmak. Bunlar karmaşık konulardır ancak bunları çözmek, özel bir yaklaşım gerektirir. Şüphesiz bölgemizdeki bir takım jeopolitik konular uzun süredir tartışılıyor. Ama neden bunları görmezden geliyoruz? Bir sorun olduğunda karar verme cesaretine sahip olmak, sorunun çözümüne yönelik ilk adımdır." dedi.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla bugün başladı.

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