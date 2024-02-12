Politika

İran, Kürt sporcuyu 6 yıldan fazla hapis cezasına çarptırdı

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Sivil toplum aktivisti ve sporcu Şerko Hicazi
Sivil toplum aktivisti ve sporcu Şerko Hicazi
kürdistan Rojhilat insan hakları İran

HABER MERKEZİ

Sivil toplum aktivisti ve Seqiz Futbol Komitesinin eski başkanı Şerko Hicazi, İran Devrim Mahkemesi tarafından 6 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Rojhilat’taki İnsan Hakları Örgütü Hangaw, Şerko Hicazi’nin, Yargıç Cevad Mustefai başkanlığındaki Devrim Mahkemesinin Saqiz'deki birinci şubesi tarafından "ulusal güvenliğe karşı örgüt oluşturmaya katılmak" suçlamasıyla 3 yıl 6 ay 1 gün hapis cezasına, "hükümet karşıtı örgütlere üye olmak" suçundan ise 31 ay 16 gün olmak üzere toplam 6 yıl 1 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasını çektikten sonra 2 yıl boyunca İran dışına çıkması yasaklandı.

Ayrıca, Şerko Hicazi’nin hükümete ve güvenlik güçlerine yönelik eleştirileri nedeniyle herhangi bir makale veya yazı yazması veya yayınlaması da yasaklandı.

İnsan Hakları Örgütü Hangaw, Hicazi’nin geçen hafta güvenlik güçlerinin baskısıyla Seqiz Futbol Komitesi başkanlığından istifa ettiği bilgisini paylaştı.

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