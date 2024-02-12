Politika

Neçirvan ​​Barzani, İngiltere'nin yeni Başkonsolosu Goldman ile bölgedeki genel durumu görüştü

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İngiltere’nin yeni Başkonsolosu James Goldman ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani
İngiltere’nin yeni Başkonsolosu James Goldman ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani
kürdistan Neçirvan Barzani James Goldman Kürdistan Bölgesi İngiltere

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere’nin Erbil yeni Başkonsolosu James Goldman ile Irak, Kürdistan Bölgesi ve bölgedeki genel durumu ele aldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin, bugün (12 Şubat 2024) İngiltere'nin yeni Başkonsolosu Goldman'ı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Neçirvan Barzani, göreve yeni başlamasından dolayı Goldman’ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin desteğini yineledi.” ifadeleri kullanıldı.

Neçirvan Barzani’nin, Kürdistan Bölgesi'nin İngiltere ile ilişkileri geliştirme ve iş birliğini genişletme arzusunu yinelediği belirtilen açıklamada, “Goldman, yeni İngiltere Başkonsolosu olarak atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ne desteğini sürdüreceğini ve her alanda ilişkiler kurma istediğini vurguladı.” denildi.

Görüşmede, Irak, Kürdistan Bölgesi ve bölgedeki durumun da ele alındığı belirtildi.

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