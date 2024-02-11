Başbakan Barzani, şehit Peşraw Dizayi'nin eşi ve çocuklarını ziyaret etti

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Dubai'de şehit Peşraw Dizayi'nin eşi ve çocuklarını hastanede ziyaret etti.

Başbakan ​​Barzani, 12 Şubat 2024 Pazartesi günü Erbil füze saldırısında yaralanan şehit Peşraw Dizayi'nin eşi ve çocuklarını hastanede ziyaret ederek, sağlık durumlarını sordu ve kendilerine acil şifalar diledi.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

İran’ın sivilleri hedef alan saldırılarına karşı Erbil, Soran, Duhok ve Zaho başta olmak üzere çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmişti.

Erbil’e düzenlenen füzeli saldırıları araştırmak üzere Muhammed Şiya Sudani’nin talimatıyla oluşturulan komite, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci başkanlığında Erbil’e gelmişti.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani 16 Ocak 2024'te saldırılara ilişkin açıklamada bulunarak, Irak Hükümeti ile uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu.

“Kürdistan Bölgesi halkına yönelik bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bağdat Hükümetini, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırıya karşı ilkeli bir tavır sergilemeye çağırıyorum.” diyen Mesrur Barzani, uluslararası toplumdaki ortaklara Kürdistan halkına yönelik art arda yapılan saldırılar karşısında sessiz kalmamaları çağrısında bulunmuştu.

Başkan Mesud Barzani, 16 Ocak 2024'te Erbil’e düzenlenen füzeli saldırılara ilişkin açıklamada bulunarak, “Bu saldırılar Kürdistan halkına karşı yapılan açık bir haksızlıktır.” ifadesini kullanmıştı.