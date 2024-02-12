Erdoğan’dan F-16 açıklaması: Talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütü mensuplarını, nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantıda ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere, pek çok kritik konuyu görüştüklerini belirten Erdoğan, toplantıda yaklaşan yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları da gözden geçirdiklerini söyledi.

ABD ile yürütülen F-16 görüşmelerine değinen Erdoğan, "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte inşallah Türk savunma sanayi, bundan sonra daha hızlı yol alacaktır." dedi.

Türkiye'nin farklı alanlarda yaptığı her hamleyi değersizleştirmeyi maharet zannedenlerin burada da boş durmadığına dikkati çeken Erdoğan, "İş yapmak, proje üretmek, ülkenin ve milletin hayrına vizyon ortaya koymak yerine, eser ve hizmetlere kulp takan, takoz koyan, engel çıkartan bu sığ anlayışı gördükçe üzülüyoruz. Türkiye'nin geçmişte kaybettiği hazine değerindeki yılların, kaçırdığı fırsatların sebebini bunlara baktıkça daha iyi anlıyoruz. Biz, müzmin muhaliflere aldırmadan yolunuza devam ettik, ediyoruz ve edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile yürütülen Kalkınma Yolu Projesine ilişkin, "Terörün yok edilmesi, Irak'la hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu Projesi için de önemlidir. Türkiye, ne pahasına olursa olsun, güney sınırlarında bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyecektir. Terör örgütü mensuplarını, nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz aylarında Pençe Harekat bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız, böylece çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız." dedi.

İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıya ilişkin Erdoğan, "İsrail'in bu pervasızlığının sebebi, Batılı güçlerin 'tavşana kaç tazıya tut' diyen ikiyüzlü politikasıdır. Hitler özentisi Netanyahu yönetimi, 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor. Batılı güçler sahne önünde İsrail'e itidal çağrısı yaparken Hamas bahanesinin arkasına saklanarak, Netanyahu'nun katliamlarına göz yumuyorlar." diye konuştu.