Politika

Başbakan Barzani, BAE Devlet Başkanı ile bir araya geldi

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kürdistan BAE Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzani

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Abu Dabi’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Başbakan Barzani, Pazartesi akşamı (12 Şubat 2024) Abu Dabi'de BAE Başkanı Al Nahyan ile bir araya gelerek, Somali'de 3 askerinin hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini kendilerine iletti.

Barzani ve Al Nahyan, ikili ilişkileri daha da güçlendirme ve çeşitli alanlarda ikili iş birliği ve koordinasyonu geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Başbakan Barzani, BAE Devlet Başkanı ile bir araya geldi
Başbakan Barzani, BAE Devlet Başkanı ile bir araya geldi
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