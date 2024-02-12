İsrail saldırısında yaralanan 8 esirden 3’ü yaşamını yitirdi

HABER MERKEZİ

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in dün düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 8 esirden 3’ünün daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in dün düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 8 esirden 3’ünün daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kassam Tugayları, hayatını kaybeden esirlerin isimlerini diğer yaralı esirlerin sağlık durumu netleşene kadar açıklamayacağını aktardı.

Kassam Tugayları tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail’in düzenlediği bombardımanlarda 2 esirin hayatını kaybettiğini ve 8 esirin de ağır şekilde yaralandığı bildirilmişti.

Ne olmuştu?

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırıları sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirilmişti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, yayınladığı haberinde, “İsrail’in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah’a saldırılarında 100’den fazla kişi öldü.” bilgisi yer almıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ise İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüşmesinde, sivilleri korumaya yönelik "inandırıcı" bir plan yapılmadan Mısır'ın Refah kentine saldırı yapılmaması gerektiğini iletmişti.