IRAK-Lunaparkta facia: 18 yaralı
HABER MERKEZİ
Kut kentinde bulunan bir lunaparktaki dönen salıncağın aniden yere çakılmasıyla çoğu çocuk 18 kişi yaralandı.
Irak’ın başkenti Bağdat’a bağlı Kut kentindeki lunaparkta dönen salıncağın aniden yere çakılmasıyla facia yaşandı.
Olay anına ait görüntüler Irak basınında yankı uyandırırken, güvenlik kaynaklarına dayandırılan açıklamaya göre Vasıt Valisi Muhammed Cemil Meyahi, kazanın yaşandığı lunaparkın acilen kapatılması talimatını verdi.
İsmi belirtilmeyen bir sağlık görevlisine dayandırılan açıklamada ise 15’i çocuk 18 kişinin olayda yaralandığı belirtildi.
Faciada can kaybı yaşanmasada yaralılardan çoğunun yoğum bakımda tutulduğu öğrenildi.
Olay anına ait görüntüleri bu twitter hesabından izleye bilirsiniz⬇️⬇️⬇️
لحظة وقوع أحد أجهزة ألعاب مدينة الأحلام في محافظة واسط العراقية pic.twitter.com/RduMBibHAB— خبرني Khaberni (@khaberni) February 13, 2024