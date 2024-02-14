Yaşam

Meteorolojiden 12 Kürt iline uyarı

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kürdistan meteoroloji kar yağışı yağmur sağanak

HABER MERKEZİ 

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında 3-6 derecelik düşüş beklenirken 12 Kürt ili için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olurken, birçok ilde şiddetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Kuvvetli sağanak ve kar yağışının Adıyaman, Urfa, Antep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya’nın güneyi, Dersim, Bingöl’ün güneybatısı, Batman’ın kuzeyi, Mardin, yarın (Perşembe) öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde etkili olacağı belirtildi.

Yer yer hava durumu tahminleri şöyle:

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

URFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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