Meteorolojiden 12 Kürt iline uyarı
HABER MERKEZİ
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında 3-6 derecelik düşüş beklenirken 12 Kürt ili için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olurken, birçok ilde şiddetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli sağanak ve kar yağışının Adıyaman, Urfa, Antep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya’nın güneyi, Dersim, Bingöl’ün güneybatısı, Batman’ın kuzeyi, Mardin, yarın (Perşembe) öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde etkili olacağı belirtildi.
Yer yer hava durumu tahminleri şöyle:
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
URFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı