Yaşam

Urfa'da eğitime ara verildi

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kürdistan Urfa eğitim Sağanak yağış

HABER MERKEZİ 

Urfa’da, bugün beklenen sağanak nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime ara verildi.

Urfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla eğitime ara verilmesi kararını duyurdu.

Şıldak, kararın bugün (14 Şubat 2024 Çarşamba) uygulanacağını belirtti.

Vali Şıldak açıklamasında, "Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

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