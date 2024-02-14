Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar sonra Mısır'a gidiyor

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından bugün Mısır'ın başkenti Kahire’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temaslarının ardından bugün, Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek.

Görüşmenin öncelikli gündeminde Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yer alması beklenirken, üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması kapsamında atılacak adımlar ele alınacağı ve ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı alanlardaki imkanların değerlendirilmesi ön görülüyor.

Hem Türkiye hem de Mısır, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için diplomatik çabalarını sürdürürken, Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde bu konuda atılacak adımların da değerlendirilmesi tahmin ediliyor.

Türkiye-Mısır ilişkileri

Son olarak başbakanlık döneminde, Kasım 2012'de, Mısır'ı ziyaret eden Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'a gidecek.

Ankara-Kahire arasında ilişkiler, 2013'te Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbe ile devrilmesinin ardından kopma noktasına gelmişti.

8 yıl sonra, normalleşme sürecine girilirken, önce istihbarat, ardından bakanlık yetkilileri bir araya gelmişti.

Kasım 2022'de Erdoğan ile Sisi'nin Katar'daki Dünya Kupası'nda biraraya gelmesinin ardından süreç hızlandrılmış, geçitğimiz yıl karşılıklı büyükelçiler atanmıştı.