Ekonomi

ABD'den Türk bankalarına "Rusya" uyarısı

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türkiye Rusya ABD banka yaptırım

HABER MERKEZİ 

Birçok Türk özel bankasından Rusya'ya yönelik yaptırımlara uymalarını isteyen ABD, yaptırımlara uymadıkları takdirde atılacak adımlara karşı uyardı.

Türk bankacılık sektöründen isminin açıklanmasını istemeyen bir RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, ABD’nin bazı Türk bankalarının Rusya'ya yapılan transferleri denetlemeleri konusunda uyardığını belirtti.

Açıklamada, uyarıların “tehdit” seviyesine ulaştığı vurgulandı.

Türk ihracatçıların başı 1 Ocak 2024’ten bu yana bankalarıyla dertte. Türk bankaları Rusya'dan para transferini kabul etmeyi reddediyor.

Sorunun kısmen ABD'nin yaptırımlar konusunda Türkiye'ye uyguladığı baskıyla ilgili olduğu kaydedilen açıklamada, Moskova ile Ankara arasındaki çözüm görüşmelerinin sürdüğü aktarıldı.

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