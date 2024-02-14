Su sorunu Irak'ta iller arasında sorunlara neden oluyor

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Irak’ı etkisi altına alan kuraklık vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, su sıkıntısının bazı iller arasında sorunlara neden olabileceği belirtildi.

Irak Su Kaynakları Bakanı Ziyab Abdullah, yaptığı açıklamada, özellikle ortak nehirlere yakın ve kuraklıkla karşı karşıya olan iller arasında sorunlara yol açma ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Irak'ın sınırlı su kaynakları olduğuna işaret eden Abdullah, ülkede su arzının talebin çok altında olduğunu, bunun da özellikle Babil, Divaniye ve Musanna ortak suları olmak üzere iller arasında su için rekabet yarattığını vurguladı.

Bakan Abdullah, su istasyonları aracılığıyla talebe göre suyun yüzde 45'inin Babil'e, yüzde 45'inin Divaniye'ye, yüzde 10'unun Musanna'ya dağıtıldığını aktardı.

Ancak Vasıt, Basra, Zikar ve Maysan vilayetlerine su sağlayan Şatuğraf da dahil olmak üzere iller arasında çatışmaya neden olabilecek birçok ortak nehir bulunmaktadır.