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İRAN-Doğalgaz boru hattında patlama

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İran'ın ulusal doğalgaz ağında yaşanan patlamaların ardından yangın çıktı
İran'ın ulusal doğalgaz ağında yaşanan patlamaların ardından yangın çıktı
İran İran doğalgaz

HABER MERKEZİ 

İran'ın Çaharmahal-Baxtiyari eyaletine bağlı Borucen ilçesindeki doğalgaz ana dağıtım boru hattında şiddetli patlama meydana geldi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre gece saatlerinde İran'ın en önemli doğalgaz boru hattında peş peşe meydana gelen 2 patlamanın ardından yangın çıktı.

Patlamalar nedeniyle can kaybı ve yaralananların olmadığı belirtilirken, çıkan yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

İran Petrol Bakanı Javad Oji ve yetkili tarafların olayla ilgili özel bir soruşturma komitesi kurduğu aktarıldı.

Patlama nedeniyle birçok bölgede sıvılaştırılmış doğal gaz dağıtımının durdurulduğunu ancak boru hattı onarılana kadar geçici olarak LPG temin edildiği ifade edildi.

Patlamaya ilişkin çok sayıda video sosyal ağlarda yayınlandı.

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