İYİ Parti'nin Hatay adayı belli oldu

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İYİ Parti Genel Başkanı, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayının Nusret Cömert olduğunu bildirdi.

Meral Akşener, grup toplantısı öncesi partisinin yerel seçim adaylarını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisin’den (CHP) istifa eden Artvin'in Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İYİ Parti'ye geçti.

İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı olan Elçin'e rozetini Akşener taktı. İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Nusret Cömert oldu.

Erzincan’daki altın madeninde var olan tehlikeye karşı “iktidarı” uyardıklarını belirten Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, milletini dinlemeyenlerin; bizi dinlememesine, elbette şaşırmıyoruz. Milletini önemsemeyenlerin uyarılarımızı önemsememesine, elbette şaşırmıyoruz. Milletini düşünmeyenlerin; cennet doğamızı düşünmelerini de elbette beklemiyoruz. Ancak; dengesi bozulan doğamız artık, alarm veriyor. İktidarın iflah olmaz rant telaşı göz göre göre, insanlarımızın hayatını, tehlikeye sokuyor. Bitmek bilmeyen, bu sorumsuzluğun faturasını da her defasında, milletimiz ödüyor.

29 Haziran 2022’de, bu kürsüden; Erzincan İliç’teki, altın madenindeki tehlikeye karşı iktidarı uyarmıştım. Hatta bu konuda, İYİ Parti olarak; Meclisimize soru önergeleri de verdik. Ancak iktidar bizi, aşırı duyarlı bulup kulağının üstüne yatmayı tercih etti.”