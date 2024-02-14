Ekonomi

Shell, Basra'daki petrokimya projesinden çekildi

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Irak Irak Petrol Bakanlığı Shell Basra

HABER MERKEZİ 

Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan İngiltere merkezli Shell, Basra'da petrokimya tesisi kurmak için yapılan görüşmelerden çekildi.

Irak Petrol Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Shell’in Basra'da Nibras petrokimya tesisi kurmak için yapılan görüşmelerden çekildiği belirtildi.

Shell şirketinden yapılan açıklamada ise Irak'ta 11 milyar dolara mal olması planlanan projeden vazgeçtiği haberlerin doğru olduğu ifade edildi.

Projenin sözleşmesi 28 Aralık 2015'te Irak Hükümeti ile Shell arasında imzalandı. Sözleşmeye göre Irak Sanayi ve Petrol Bakanlıklarının katılım oranı yüzde 51, Shell'in ise yüzde 49 oldu.

Shell’in çekilme kararının şirketin çalışma şekline odaklanmak ve operasyonlarını basitleştirmekle ilgili olduğu vurgulandı.

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