Siyasi analist: Kürdistan Bölgesi Türkiye için önemli bir komşu

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Siyasi analistlerden Mustafa Şefiq, Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması için her alanda Kürdistan Bölgesi'ne ihtiyaç duyduğunu belirterek, Kürdistan Bölgesi’nin şu anda Türkiye için önemli bir komşu olduğunu savundu.

Kurdistan24’ün haber bültenine katılan Mustafa Şefiq, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin Dubai’ye gerçekleştirdiği ziyaret ile 2024 Dünya Hükümet Zirvesi’nin önemine işaret ederek, Orta Doğu’daki savaşa karşı 2 farklı bakış açısının hakim olduğunu aktardı.

“Kürdistan Bölgesi sorunların çözümünde, krizlerin ve karmaşıklıkların azaltılmasında ısrarcı olan bölgelerden biridir.” değerlendirmesinde bulunan Şefiq, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye son yıllarda, özellikle Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki son savaştan sonra çok önemli bir konumda bulunuyor. Hem krizlerle hem de zorluklarla karşı karşıya kaldı, birçok fırsat ve potansiyele de sahip. Bu nedenle Türkiye'nin genel olarak komşularıyla ilişkilerini yeniden tasarlaması gerekiyor. Türkiye’nin önünde asayiş, enerji ve bölgesel güvenliğin sağlanması gibi önemli adımlar bulunuyor. Bu bakımdan Türkiye'nin tüm bu alanlarda Kürdistan Bölgesi'ne ihtiyacı var. Kürdistan Bölgesi, Türkiye için iyi iş birliği ve ilişkilerin bulunduğu önemli bir komşu.”

Kürdistan Bölgesi'nin Irak'a, Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya açılan bir kapı olduğu değerlendirmesinde bulunan Şefiq, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dubai’deki görüşmesinin önemli olduğuna işaret etti.

Siyasi analistlerden Mustafa Şefiq, “Kürdistan'ın bu zirvelere katılımı çok önemli ve Türk medyası da buna çok önem verdi.” diye konuştu.