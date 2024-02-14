Politika

Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'da

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Erdoğan'ın 12 yıl sonra ilk mısır ziyareti
Erdoğan'ın 12 yıl sonra ilk mısır ziyareti
ortadoğu Erdoğan Türkiye Mısır Sisi

HABER MERKEZİ 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçti.

Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.

Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan’ın, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

İki liderin 15.00'te görüşmesi, ardından 16.45'te basın toplantısı yapması bekleniyor. 

Erdoğan’a Mısır ziyaretinde Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

Erdoğan, daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri’nde temaslarda bulunmuştu.

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