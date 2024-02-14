Aliyev'in yemin töreninin ardından Azerbaycan'da hükümet istifa etti
HABER MERKEZİ
Azerbaycan'da hükümet, yüzde 92'nin üzerinde oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'in yemin edip göreve başlamasının ardından istifa etti.
Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'in, 7 Şubat'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimini yüzde 92,12 oyla kazanması ve bugün yemin ederek resmen göreve başlamasının ardından hükümet istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.
Cumhurbaşkanı Aliyev'in atayacağı yeni başbakanın onaylanması, en geç 2 hafta içinde Azerbaycan Milli Meclisinde müzakere edilecek.
Yeni başbakan atandıktan sonra ise kabinenin diğer üyeleri yine Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından belirlenecek.
İstifa, Azerbaycan yasası gereğince yapıldı.
Azerbaycanlılar, ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için 7 Şubat'ta sandık başına gitmişti.
7 adayın yarıştığı seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev, oyların yüzde 92,12'sini alarak beşinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.
Aliyev, bugün Milli Mecliste yemin ederek resmen göreve başlamıştı.