Ekonomi

Akre'de yeni modern hal inşa edilecek

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kürdistan hal Akre proje Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Akre'de 22 milyon dolarlık bütçeyle modern tarım ürünleri hali inşa edilecek.

Akre Kaymakamı Dr. Dilawer Buzu Mikail, 14 Şubat 2024 Çarşamba günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Akre yakınlarında “Kurd Mend” şirketi tarafından inşa edilen halin çalışmalarının %25'i tamamlandığını söyledi.

Önümüzdeki iki yıl içinde projenin tüm çalışmaların tamamlanması planlandığını belirten Mikail, 97 dönüm arazi üzerine yapılan projede hal, buzhane, depo ve yemin bir arada yer aldığını bildirdi.

Kaymakam Mikail, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin en büyük 2'nci hali olacak projenin çiftçilere fayda sağlayacağını ifade etti

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