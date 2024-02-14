Başkan Barzani, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Berker’i kabul etti

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Başkan Mesud Barzani ve ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı David Berker, Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki durumu ele aldı.

Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani, bugün (14 Şubat 2024) Salahaddin'de ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Berker’i kabul etti.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki son gelişmeler, terör tehdidi, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki ilişkiler, bu ilişkilerin önündeki engeller hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tüm tarafların anayasaya uyması ve Kürdistan Bölgesi'nin ve kurumlarının statüsünü koruması gerektiğini vurgulayan Başkan Barzani, “Anayasada, bölge kanunlarının, Irak Parlamentosunun kanunları ile çelişmesi önceliğin bölge kanunlarına verileceği de açıkça belirtiliyor. Bu nedenle yasama sürecine anayasaya aykırı olarak müdahale edilmemelidir.” dedi.

Başkan Barzani, Kürdistan Parlamento seçimlerinin yapılması ve seçim sürecine ve tedbirlerine anayasaya aykırılık gerekçesiyle müdahale edilmemesi, engellenmemesi ve hukuki itirazlar gerekçe gösterilerek ertelenmesi için girişimde bulunulması gerektiğine işaret etti.

Kürdistan Parlamento seçimlerinin yapılması gerektiğini belirten Başkan Barzani, seçim sürecine ve işlerine anayasaya aykırı gerekçlerle müdahale edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Barzani, Irak Parlamento başkanı seçimine dair, Sünni tarafaların kendi aralarında bir aday üzerinde anlaşması ve başkan seçimi için tüm tarafların iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Koalisyon güçlerinin Irak’ta kalmasına ilişkin Başkan Barzani, bunun ulusal bir mesele olduğunu ve sadece belirli bir tarafı ilgilendiren bir konu olmadığını, bu konunun Irak Hükümetinin bakanlıklar ile resmi kurumlar aracılığıyla ele alınması gerektiğininin altını çizdi.

Tüm tarafların Irak Hükümeti ile koalisyon güçleri arasındaki diyalog sürecini ve anlaşmayı desteklemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Barzani, bunun parlamento görevi olmadığını, Irak'ın çıkarları adına siyasi pazarlıklardan uzak durulması ve bölgesel sonuçların dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Barzani, “ABD önceki rejimi devirmeseydi ve Iraklılara kurtuluş sürecinde yardım etmeseydi, Irak'ta iktidarda olanların ülkeyi yönetmeleri mümkün olmayacaktı.” dedi.