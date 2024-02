Başbakan Barzani, Raşid el-Mektum ile bir araya geldi

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum ile ikili ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

Başbakan Barzani, bugün (14 Şubat 2024) Dubai’de BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum ile bir araya geldi.

Veliaht Prens Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşid, Dubai Hükümdarı Birinci Yardımcısı Mektum bin Muhammed bin Raşid ve BAE'nin diğer üst düzey yetkilileri katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Başbakan ​​Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetine verdiği destekler için BAE'ye teşekkür etti.

Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum ise Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin Dubai'deki Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülkesinin çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Mesrur Barzani, görüşmenin ardından sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajında, "Bugün Dubai'de sayın Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum ile Kürdistan Bölgesi ve BAE arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldık. Kürdistan Bölgesi Hükümetine verdiği destek için BAE'ye teşekkür ettik." ifadelerine yer verdi.

I thanked HH Sheikh @HHShkMohd for the UAE’s continued support for the Kurdistan Region -mb. pic.twitter.com/7d2ltwXUGy