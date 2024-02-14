Erdoğan: Gazze’nin yeniden imarı için Mısır’la çalışmaya hazırız

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’nin yeniden imarı için Mısır ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erzincan’da meydana gelen maden kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, “Dünkü kadadan dolayı Erzincanlı kardeşlerime buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Toprak altında kalan işçilere ulaşılıncaya kadar çalışmalar devam edecek.” dedi

Türkiye’den Gazze Şeridi’ne 34 bin tonun üzerinde yardım malzemesinin sevk edildiğini açıklayan Erdoğan, “Gazze'de ateşkes ve yardımlar önceliğimiz. Uluslararası topum Gazze’deki bu duruma izin vermemelidir.” diye konuştu.

İsrail’in katliamlarını Refah’a taşımaktan uzak durması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler yok hükmündedir. Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi’nde akan kanın durması için Mısır ile birlikte çalışmaya devam edileceğini açıklayan Recep Tayyip Erdoğan, “Gazze’nin insansızlaştırılması kabul edilemez. Mısır’ın bu konudaki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Türkiye'ye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Bugünkü istişarelerinde, ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldıklarını belirten Erdoğan, “Mısır savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır ile güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

- Sisi: "Filistin'in bağımsızlığının ilan edilmesi lazım"

Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise nisan ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

İsrail-Filistin arasında bir an önce ateşkes sağlanması ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması çağrısında bulunan Sisi, “Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Batı Şeria'daki gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyim. Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aradan sonra ilk kez geldiği Mısır’da Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmüştü.

İki lider resmi törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmişti.

Erdoğan ve Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildirinin yanı sıra çeşitli alanlarda birçok anlaşma imzalamıştı.

Türkiye ve Mısır arasında köklü, ortak tarihi ve kültürel bağların bulunduğuna işaret edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiride, Türkiye ve Mısır'ın, iki ülkenin ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet edecek, bölgelerinde ve ötesinde barış, istikrar, refahı teşvik edecek dayanışmalarını ve iş birliklerini geliştirmek amacıyla güçlü ilişkilerini her alanda daha da pekiştirme yönündeki kararlılıklarını teyit ettikleri vurgulandı.

Böylelikle iki ülkenin cumhurbaşkanı, bundan sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına eş başkanlık edecek.

Konsey, 2 yılda bir dönüşümlü olarak Türkiye ve Mısır'da toplanacak. Çalışmaların eş güdümü ve her toplantı için gündemin hazırlanması, iki ülkenin dışişleri bakanlarınca üstlenilecek.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ne hazırlık amacıyla, iki ülke dışişleri bakanlarının eş başkanlığında, diğer ilgili bakanlıklar ve kurumların üst düzey yetkililerinin bir araya geleceği Ortak Planlama Grubu toplantıları düzenlenecek.