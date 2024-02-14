Politika

Almanya Savunma Bakanı: Erbil'e yönelik tehditlere karşı dikkatli davranmalıyız

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius
kürdistan Almanya Boris Pistorius Erbile saldırı Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Kürdistan ve Irak'taki müttefikleriyle yakın temas halinde olduklarını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, 14 Şubat 2024 Çarşamba günü Kurdistan24 muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bakan Pistorius, Erbil'e yönelik saldırılar ve koalisyon güçlerinin hedef alınmasına ilişkin, “Gelecekte karşılaşabilecekleri tehdidin farkındayız, bu nedenle duruma dikkatli davranmamız gerekiyor.” açıklamasını yaptı.

Kürdistan ve Irak'taki müttefikleriyle yakın temas halinde olduklarını söyleyen Pistorius, “Güçlerimizle de temas halindeyiz. Güçlerimize yönelik tehditleri görüyoruz. Ancak akıllıca ve sakince davranmamız çok önemli olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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