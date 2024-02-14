Macron’dan Netanyahu’ya Refah uyarısı: Olası askeri operasyona karşıyız

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’in Refah'a olası askeri operasyonuna “kesinlikle” karşı olduğunu söyledi.

Macron'un ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Macron'un Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail’in Refah'a muhtemel bir askeri operasyonuna kesin bir şekilde karşı olduğunu ifade ettiği belirtilen açıklamada, "Bu sadece yeni bir insani felakete, nüfusun zorla yerinden edilmesine yol açabilir ki bu da uluslararası insan hakları ihlali teşkil eder ve bölgesel gerilimin tırmanma riskini arttırır." ifadeleri kullanıldı.