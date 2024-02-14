HEKİMSEN duyurdu: 16 Şubat'ta tüm Türkiye'de iş bırakma eylemi yapılacak

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HEKİMSEN Sendikası, 'Beyaz Reform' adı altında yapılan düzenlemelerin yetersiz olduğu gerekçesiyle ve sağlıkta şiddet sorunları sebebiyle 16 Şubat'ta iş bırakma eylemi gerçekleştireceğini bildirdi.

HEKİMSEN, söz konusu eyleme ilişkin yaptığı açıklamada, "Beyaz Reform adı altında yapılan düzenlemelerin yetersizliği, çok uzun zamandan beri sayısı yüzlerce olan hata ve eksikliklerin giderilmemesi, tüm görüşme taleplerimize olumsuz yanıt verilmesi, tıbbın değersizleştirilmesi, sağlıkta şiddetin, malpraktis sorunlarının çözülmemesi, tüm sağlık çalışanlarının birbirine düşürülüp haklarının yenilmesi ve en son olarak da hekimlerin kanuni iş bırakma haklarının mobing yöntemleri ile ellerinden alınması kanun tasarısına tepki olarak 14-15-16 Şubat tarihinde acil polikliniklerinde yeşil triajda reçete yazmama, yine 15-16 Şubat tarihlerinde kurumlarda basın açıklaması, 16 Şubat tarihinde de iş bırakma eylemi yapılması kararı almıştır. Bu bağlamda 16 Şubat tarihinde hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Sendika üyelerinin servis çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla, eyleme katılabileceklerini belirtilen açıklamada, "(Tüm servis, klinik çalışmaları, doğum salonları, evde bakım hizmetleri de bu kapsamdadır) Aile sağlığı merkezleri esnek mesai dahil iş bırakma eylemine katılacaktır. Acil servis ve polikliniklerindeki yeşil triajlı hastalarda tedavi ise sadece ampirik tedavi ve olması gerektiği gibi polikliniklere (eylem sonrasına) yönlendirmek şeklinde olacaktır. Tüm ADSM ve diğer bağlı diş poliklinikleri eyleme katılacaktır. Yapılacak iş bırakma eylemlerinde ayrıca elektif ameliyatlar yapılmayacaktır. İş bırakma eylemi gündüz mesai saatlerinde olacaktır. Tüm çalışanlarımız içinde güvenlik sorunu olmayanların iş yerlerine gitmesi ancak poliklinik ve benzeri hizmetlerde bulunmaması önemle ricada bulunulur. Bu yaptığımız eylemin sağlık sistemimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.