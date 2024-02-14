Politika

NATO Genel Sekreteri: İran, Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma politikasını sürdürüyor

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HABER MERKEZİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran'ın Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma politikasını sürdürdüğünü söyledi.

Stoltenberg, Kurdistan24 muhabiri İsa Hasan’ın sorusu üzerine, İran'ın Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma politikasını sürdürdüğünü belirterek, Irak, Suriye ve Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırıları kınadıklarını ifade etti.

“İran’ın milis gruplarını ve terör örgütlerini desteklediğini” söyleyen Stoltenberg, “NATO'nun Irak'ta güçlerinin görevi, Irak’a DAİŞ'le mücadelede yardım etmek ve terör örgütünün bir daha ortaya çıkmamasını garanti altına almaktır.” dedi.

NATO’nun Irak'la birçok alanda iş birliği yaptığını belirten Stoltenberg, “Elbette hava saldırılarına karşı savunmaya yardımcı olacak her şey Irak ve orada konuşlanmış güçler için önemlidir.” ifadesini kullandı.

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