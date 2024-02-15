ABD'den aralarında bir Türk şirketinin olduğu İran bağlantılı kuruluşlara yeni yaptırımlar

HABER MERKEZİ

ABD, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye’den kuruluş ve kişilere teknolojisi kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yaptırım uygulandığını bildirdi.

ABD Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada söz konusu kuruluşların, İran Merkez Bankasının bir iştiraki olan İran merkezli Informatics Services Corporation (ISC), bir ISC paravan şirketi olan BAE merkezli Advance Banking Solution Trading, yine BAE merkezli Freedom Star General ticaret firması ve Türkiye merkezli Ted Teknoloji Geliştirme Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi oldukları kaydedildi.

Yaptırım uygulanan firmalar arasında bulunan Ted Teknoloji Geliştirme Hizmetleri Sanayinin, ISC’nin Türkiye’deki temsilcisi olduğu ve paravan firmaların iş birliğiyle ABD mallarını ve teknolojisini satın aldığı kaydedildi.

ISC çalışanı olan, Fransa ve İran olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunan ve yaptırım kapsamına alınan Pouria Mirdamadi'nin de Türkiye merkezi Ted'in faaliyetlerine katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Bakanlık açıklamasında, “Bugün Maliye Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC), İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ve Hizbullah'a mali destek sağlamadaki rolü nedeniyle İran Merkez Bankası dahil 20‘den fazla ABD şirketinden İran'daki son müşterilere yasadışı mal ve teknoloji ihracatını kolaylaştırmaktan sorumlu bir tedarik ağına yaptırım uygulama kararı aldı.” denildi.

İran’ın balistik füze ve insansız hava aracı programlarını destekleyen uluslararası alım şebekesinin yaptırımlarla hedef alındığı da aktarıldı.

Bakanlık bu yaptırımların, ABD ihracat kısıtlamaları ve yaptırımlarını ihlal ederek İran Merkez Bankası tarafından kullanılmak üzere ileri Amerikan teknolojisinin tedarik edilmesiyle bağlantılı üç kişi ve dört kuruluşu hedef aldığını bildirdi.

Açıklamaya göre yaptırım listesine alınan şirketlerden biri Türkiye’de bulunan Mira İhracat İthalat Petrol adlı şirket.

Maliye Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, yaptığı açıklamada "İran Merkez Bankası, Orta Doğu'yu daha da istikrarsızlaştırmayı amaçlayan iki kilit aktör olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ve Hizbullah'a mali destek sağlanmasında kritik bir rol oynamıştır." dedi.

Nelson, "ABD, İran rejiminin hassas Amerikan teknolojisini ve kritik girdileri elde etmeye yönelik yasadışı girişimlerini engellemek için mevcut tüm araçları kullanmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.