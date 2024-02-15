Yaşam

Yozgat'ta otobüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

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türkiye Yozgat Kayseri

HABER MERKEZİ 

Yozgat-Kayseri yolu Battal köyü yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaparak yan yatarken, 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Kayseri'den Yozgat'a doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak yan yattı.

Kazada, şoför ve otobüs çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi yaralandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, TRT Haber yayınında, ağır yaralanan vatandaşlardan 1'inin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yaralı 18 kişiden 3'ünün durumu hayati tehlikesini sürdürüyor.

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