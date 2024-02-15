Marmara Denizinde gemi battı!

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Marmara Denizinde İmralı adasının güney batısında 69 metrelik kargo gemisi battı.

Balıkesir'in ada olan ilçesi Marmara dan ayrılan kum yüklü olduğu tahmin edilen ve içinde 6 mürettebatı olan gemi, İmralı adasının batı yakasında "batıyorum" sinyali verdi.

Dalga boyunun 3 metreye ulaştığı Marmara Denizinde Bandırmadan da gelen 3 gemiyle birlikte arama kurtarma çalışması gerçekleştiriliyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya’da kriz merkezi oluşturduklarını, çalışmalarını yakından takip etiklerini söyledi.

Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

AA'da yer alan habere göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Marmara Denizi'nde su alan kargo gemisi için kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu.

KEGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Marmara Denizi İmralı Adası güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botları olay yerine ivedilikle yönlendirildi."

Türkiye Ulaştırma Bakanlığı tarafından batan kargo gemisiyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında 59 metre boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden 06.32'de Cospat-Sarsat sistemimizden EPİRB acil durum sinyali alınmıştır. Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KEGM deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmaktadır. Saat 07.12 itibarıyla Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyali de kesilmiştir. Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin c bendine göre ‘tehlike safhası’ ilan edilmiştir. Son durum: TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup, bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır. Söz konusu gemi, dün akşam saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik’e yüklü olarak seyre kalkmıştır. Arama ve kurtarma faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir. Bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur."