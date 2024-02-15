Karın ağrısı yüzünden hastaneye gitti: Midesinden 2 kilo saç çıktı

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Osmaniye’de mide bulantısı, kusma ve karın ağrı şikayeti ile özel bir hastaneye başvuran 40 yaşındaki kadın hastanın midesinden ve ince bağırsağından toplam 2 kilo ağırlığında kıl kütlesi çıkarıldı.

Osmaniye’de özel bir sağlık kuruluşuna başvuran hastanın midesinde yabancı bir cisim olduğu tespit edilmesi üzerine ameliyata alındı.

Yapılan ameliyatta 40 yaşındaki bayan hastanın midesinden 2 adet 12-13 santimetrelik ve ince bağırsağında 10 santimetre uzunluğunda 3 adet toplam 2 kilogram kıl kütlesi çıkarıldı.

Yapılan ameliyatın ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve önümüzdeki günlerde taburcu edileceği bildirildi.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar hastada, nadir görülen "rapunzel sendromu" tespit etti.