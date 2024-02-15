Kirman'da patlama yaşanmıştı: 35 kişi gözaltında

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İran Yargısı, Kirman eyaletinde Kasım Süleymani’nin 4. ölüm yıldönümünde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran Yargısından yapılan açıklamada, 3 Ocak 2024’te İran’ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani’nin 4. ölüm yıldönümünde gerçekleştirilen bombalı saldırı kapsamında şu ana kadar 35 kişinin yakalanıp gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırının ana faillerinin çoğunun tespit edilip yakalandığı vurgulanana açıklamada, gözaltına alınanların bir kısmının "DAİŞ’le iş birliği ve insanlığa karşı suç işleme" suçlamasıyla yargılandığı kaydedildi.

İran'ın Kirman kentinde eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Kasım Süleymani’nin kabrinin bulunduğu mezarlık yakınında gerçekleşen iki ayrı patlamada, 100’den fazla kişi yaşamını yitirdi, 300 civarında kişi de yaralandı.

Saldırının üzerinden bir gün geçmesiyle terör örgütü DAİŞ saldırının sorumluluğunu üstlendi.