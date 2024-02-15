Muna Kahveci: Bileşenlere yönelik dava dosyası seçimleri ertelemek için bir bahane

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Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci, anayasanın 120 ve 121. maddelerinin Kürdistan Bölgesi'nin yetkilerini açıkça tanımladığını belirterek, bileşenlere ait dosyaya dokunmanın seçimlerin ertelenmesi için bir bahane olduğunu söyledi.

Muna Kahveci, Kurdistan24’e verdiği demeçte, Irak Parlamentosu başkanının seçilememesinin büyük bir tehlike olduğunu, bu nedenle Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm siyasi partilerin ulusal konularda fikir birliğine varması gerektiğini savunarak, “Kürdistan Bölgesi'ndeki demokratik süreç tüm kurumların korunmasıyla tesis edilecektir.” dedi.

“Anayasanın 120 ve 121. maddeleri Kürdistan Bölgesi'nin yetkilerini açıkça tanımlıyor, dolayısıyla Federal Mahkemenin Kürdistan Bölgesi'ndeki seçimlerle ilgili adımı anayasaya aykırıdır.” diyen Muna Kahveci, “Kürdistan parlamento seçimlerinin gerçekleştirilmemesi sadece bileşenler için değil Kürdistan Bölgesi için tehdit oluşturuyor.” ifadesini kullandı.

Seçimlerin Kürdistan Bölgesi'nin kurumlarını korumak amacıyla gerçekleştirildiğine işaret eden Muna Kahveci, “Bileşenlerin dosyasına dokunmak sadece seçimleri ertelemek için bir bahanedir, aksi takdirde bileşenler hiçbir zaman seçim yapılmasına engel teşkil etmeyecektir.” diye konuştu.

Kotaya ilişkin şikayetin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) tarafından Irak Federal Mahkemesine sunulduğunu hatırlatan Kahveci, şikayetin en kısa sürede geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Kahveci, Kürdistan Parlamento seçimlerinin gerçekleştirilmesi için hazır olduklarını dile getirdi.

KYB’nin itiraz ettiği maddeler şunlar:

1’nci madde: Kürdistan Parlamentosu 111 üyeden oluşmaktadır.

9’uncu madde: Irak Kürdistan Bölgesi’nin tamamı bir seçim bölgesidir.

15’inci madde: Kürdistan Bölgesi’nde seçmenlerin kaydını seçim merkezlerince hazırlanacaktır, sıralama alfabetik olacaktır.

22’nci madde: Kürdistan Bölgesi'ndeki her siyasi oluşum, Kürdistan düzeyinde en az yüzde 30'u kadınların yer aldığı bir aday listesi sunma hakkına sahiptir.

36’ncı madde:

1: Keldanilere, Asurlular ve Süryanilere 5 sandalye ayrılacak; Söz konusu bileşenlerden aday olacaklar kendi aralarında yarışacak.

2: Türkmenlere 5 sandalye ayrılacak, bu bileşenlerden aday olacaklar kendi aralarında yarışacak.

3: Ermenilere 1 sandalye ayrılacak, bu listeden aday olacaklar kendi aralarında yarışacak.

KYB'nin itiraz gerekçesi

KYB, bileşenlere tahsis edilen 11 sandalyenin bazı siyasi kesimlerce kullanıldığını gerekçe ederek 2 Mayıs 2023’te Irak Yüksek Federal Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Federal Mahkeme de KYB’nin bu şikayeti üzerine defalarca toplanmış ancak karar her seferinde ertelenmişti. Bir sonraki duruşma 18 Şubat'ta yapılması bekleniyor.